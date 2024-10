Previsioni Meteo Montichiari: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montichiari di Lunedì 7 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 11,3°C e i 17,6°C durante la giornata. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore serali. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 3,3 km/h e i 7,9 km/h, provenienti principalmente da direzioni nordiche e orientali.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature intorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 15%, e non si prevederanno precipitazioni. La mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 17,6°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 95% e mantenendosi costante fino al pomeriggio. Durante questa fase, i venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con un cielo che rimarrà coperto. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 94%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’80%. La sera porterà un incremento della probabilità di pioggia, con valori che raggiungeranno il 43%. Le temperature si attesteranno sui 14,8°C, e le precipitazioni si manifesteranno sotto forma di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,60 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda le precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +11.9° perc. +11.3° Assenti 4.4 NNO max 4.9 Maestrale 82 % 1014 hPa 3 poche nuvole +11.6° perc. +11° Assenti 4.3 NNE max 4.5 Grecale 82 % 1014 hPa 6 nubi sparse +11.6° perc. +11° Assenti 4.5 NNE max 4.6 Grecale 81 % 1016 hPa 9 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° Assenti 5 E max 4.7 Levante 68 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17.6° perc. +17° Assenti 6.4 SE max 5.4 Scirocco 64 % 1016 hPa 15 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 4.3 SSE max 6.5 Scirocco 80 % 1016 hPa 18 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° prob. 28 % 7.2 NE max 10.1 Grecale 83 % 1017 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° prob. 41 % 7 ENE max 13.1 Grecale 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:42

