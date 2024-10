Previsioni Meteo Montichiari: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montichiari di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +12,4°C e +13,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa varierà, ma si prevede un cielo sereno nelle prime ore, per poi passare a nubi sparse.

Nella mattina, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa +17,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 69%, con una leggera diminuzione dell’umidità. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 6,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a rimanere fresco, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,3°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 84%. I venti si faranno più intensi, ma rimarranno comunque nella categoria della brezza leggera. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 9%, quindi non ci si aspetta alcun evento meteorologico significativo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +13,2°C. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 92%. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, mantenendo una direzione costante da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. Domani e dopodomani, si assisterà a un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 12°C e i 18°C.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Montichiari

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 5.5 N max 6.5 Tramontana 85 % 1007 hPa 3 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 6.8 NE max 7.8 Grecale 80 % 1009 hPa 6 nubi sparse +12.7° perc. +12.1° Assenti 6.9 NE max 8.1 Grecale 80 % 1011 hPa 9 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 5.5 ENE max 7.5 Grecale 66 % 1013 hPa 12 nubi sparse +17.8° perc. +17.1° Assenti 0.5 SSE max 5.2 Scirocco 59 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18° perc. +17.5° prob. 9 % 1.3 NO max 5.2 Maestrale 62 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° prob. 12 % 4.5 NE max 5.7 Grecale 71 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 6.1 NE max 7 Grecale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:35

