Previsioni Meteo Muggiò: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Muggiò indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno gran parte della mattinata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà pressoché totale, con un’alta probabilità di precipitazioni che si protrarrà fino al pomeriggio. Nel corso della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si faranno più evidenti nella sera.

Durante la notte, Muggiò sarà avvolta da piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 9,3 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo di circa 0,16 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Le piogge moderate persisteranno, con temperature che varieranno tra 15°C e 15,5°C. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni raggiungeranno un picco di 2,97 mm entro le 07:00. A partire dalle 10:00, le piogge inizieranno a diminuire, ma la nuvolosità resterà alta.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con il passaggio a cielo coperto e temperature che scenderanno leggermente fino a 14,6°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente. Il vento si farà più leggero, con intensità che non supererà i 5 km/h.

La sera porterà finalmente un cambiamento significativo: il cielo si schiarirà, e si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature scenderanno fino a 12°C, e il vento si disporrà da nord-ovest, mantenendo una velocità di circa 8 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, portando a un cielo sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Muggiò nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un Venerdì e un Sabato caratterizzati da cieli sereni e temperature in aumento, che potrebbero raggiungere i 18°C. Questo trend di stabilità potrebbe continuare anche nei giorni successivi, offrendo un clima più favorevole per le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.16 mm 9.3 E max 23.7 Levante 90 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 1.14 mm 10.1 E max 27.4 Levante 96 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.3° perc. +15.3° 1.67 mm 7.9 ESE max 27.6 Scirocco 95 % 998 hPa 9 pioggia moderata +15° perc. +15.2° 2.81 mm 3.5 ESE max 15.9 Scirocco 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.25 mm 1.5 E max 6 Levante 96 % 1000 hPa 15 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 67 % 3.1 NNE max 8.7 Grecale 92 % 1000 hPa 18 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° prob. 38 % 6.4 NO max 11.2 Maestrale 90 % 1002 hPa 21 cielo sereno +12.5° perc. +11.9° Assenti 8.1 NNO max 14.1 Maestrale 81 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:41

