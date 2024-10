Previsioni Meteo Muggiò: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Muggiò si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo un clima stabile e senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 13,9°C a 18,9°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 90% e il 99%. La velocità del vento sarà piuttosto contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 2,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19,3°C. La copertura nuvolosa diminuirà, scendendo fino al 49%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, rendendo l’aria ancora gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a schiarirsi, con poche nuvole che si presenteranno nel panorama. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 12%. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a una serata tranquilla e senza particolari eventi atmosferici.

In conclusione, le previsioni meteo per Muggiò indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle schiarite e un abbassamento dell’umidità. Pertanto, si potrà godere di un clima più sereno e gradevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Muggiò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 2.6 NO max 4 Maestrale 90 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14° perc. +13.8° Assenti 2.8 NO max 3.5 Maestrale 87 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 1.6 NNO max 2.6 Maestrale 84 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 2.7 SO max 2.8 Libeccio 70 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 2.6 SO max 1.8 Libeccio 64 % 1025 hPa 16 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 3.9 SO max 4 Libeccio 72 % 1024 hPa 19 poche nuvole +16.4° perc. +16.2° Assenti 1.9 NNO max 2.5 Maestrale 81 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.6° perc. +15.3° Assenti 2.7 NNE max 2.7 Grecale 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:11

