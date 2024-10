Previsioni Meteo Muggiò: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Muggiò si troverà a fare i conti con un clima prevalentemente umido e piovoso. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con piogge che si presenteranno in diverse intensità durante la giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 15-16°C, con valori percepiti simili, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando intorno al 90%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,1°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. L’umidità rimarrà alta, intorno all’89%, e le precipitazioni saranno assenti fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno leggermente. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15,8°C, con una percezione simile. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si presenteranno come pioviggine, con accumuli che potranno raggiungere i 0,68mm entro le ore 08:00. L’umidità continuerà a rimanere elevata, superando il 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno a cadere, seppur con intensità variabile. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,8-16,1°C, con un’umidità che si manterrà sopra il 90%. Le precipitazioni, seppur leggere, saranno costanti, con accumuli che si avvicineranno a 1mm entro le ore 17:00.

La sera porterà un ulteriore incremento delle piogge, che si presenteranno come pioviggine leggera. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 15,5°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,3mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Muggiò indicano una giornata caratterizzata da un clima umido e piovoso, con temperature miti e un’alta percentuale di umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni, ma per ora, gli abitanti di Muggiò dovranno prepararsi a un Mercoledì all’insegna della pioggia e del cielo grigio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Muggiò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° Assenti 4.6 NE max 7 Grecale 89 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 12 % 2.1 NE max 3 Grecale 87 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.15 mm 1.9 E max 3.1 Levante 87 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.1° perc. +16.1° 0.57 mm 4.4 ENE max 7.1 Grecale 90 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.73 mm 3.3 NE max 5.8 Grecale 93 % 1030 hPa 15 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° prob. 74 % 1.8 NNE max 3.9 Grecale 89 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 68 % 1.7 ENE max 3.5 Grecale 90 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.3 mm 4 N max 6.2 Tramontana 92 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.