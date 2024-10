Previsioni Meteo Muggiò: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Muggiò si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da un minimo di 13°C a un massimo di 18,1°C. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata, con possibilità di schiarite nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 7,6 km/h, prevalentemente da sud e sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si manterrà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità elevata che raggiungerà l’83%. La brezza leggera proveniente da nord-est contribuirà a mantenere l’aria fresca.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che scenderà gradualmente fino al 60%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno lievi variazioni. Si assisterà a un’alternanza tra nubi sparse e cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 59%. Anche in questo frangente, le probabilità di pioggia rimarranno contenute.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 14°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità elevata. Non si prevedono precipitazioni, e la situazione meteo rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Muggiò indicano una giornata nuvolosa, ma senza eventi meteorologici significativi. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Muggiò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13.2° perc. +12.7° Assenti 4.5 NE max 5.7 Grecale 83 % 1017 hPa 3 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 3.6 NNE max 4 Grecale 82 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.4° perc. +11.7° Assenti 3.1 NNE max 3.2 Grecale 80 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.7° perc. +15° Assenti 1.4 SO max 1.2 Libeccio 66 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.7° perc. +17.1° prob. 1 % 2.7 S max 3.2 Ostro 60 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° prob. 14 % 5 SSE max 4.8 Scirocco 61 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° prob. 10 % 3.4 SO max 6.5 Libeccio 76 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 1.4 NNO max 2.5 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.