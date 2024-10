Previsioni Meteo Muggiò: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Muggiò di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e si registrerà una leggera brezza proveniente da nord. Con l’avanzare della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento delle precipitazioni, che si intensificheranno nel corso della mattina e del pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si verificheranno piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 16°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, e l’umidità si manterrà sopra il 80%. Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, con intensità moderata. Le temperature si attesteranno attorno ai 14°C, mentre le raffiche di vento potranno arrivare fino a 29 km/h. La pioggia accumulerà circa 2.95 mm nel corso delle ore pomeridiane.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e continueranno le piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 14°C. La velocità del vento si attenuerà, ma le precipitazioni continueranno a manifestarsi, accumulando ulteriori millimetri di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Muggiò nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima umido e piovoso, con temperature fresche e una costante copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +14.1° prob. 60 % 3.6 NE max 4.4 Grecale 92 % 1017 hPa 3 cielo coperto +13.9° perc. +13.7° prob. 16 % 2.8 N max 2.7 Tramontana 91 % 1016 hPa 6 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° prob. 2 % 3.2 NNE max 3.1 Grecale 90 % 1017 hPa 9 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° prob. 8 % 1.8 SSO max 2.4 Libeccio 83 % 1017 hPa 12 pioggia moderata +15.3° perc. +15.2° 1.29 mm 1.2 N max 3.3 Tramontana 90 % 1018 hPa 15 pioggia moderata +14.9° perc. +14.8° 1.03 mm 9.9 NNO max 29 Maestrale 90 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +14.6° perc. +14.5° 0.98 mm 4 NO max 8.7 Maestrale 92 % 1019 hPa 21 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.92 mm 5.4 NO max 10.3 Maestrale 91 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:25

