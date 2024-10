Previsioni Meteo Muggiò: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Muggiò di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni occidentali, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 73%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,5°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. I venti si manterranno leggeri, con intensità che varieranno tra 4 e 6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 47%. Questo renderà la mattinata particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, favorendo una sensazione di benessere. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma non si prevedono raffiche significative. L’umidità si attesterà attorno al 46%, mantenendo un clima fresco e asciutto.

Durante la sera, le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15°C intorno alle 20:00. Il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni generali. I venti si manterranno leggeri, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Muggiò indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché il clima potrebbe variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Muggiò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +14° Assenti 0.9 NNO max 3.1 Maestrale 73 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.9° perc. +13.3° Assenti 3 NNO max 3.8 Maestrale 73 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.9° perc. +13.2° Assenti 2.1 ONO max 3.8 Maestrale 72 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 3.8 OSO max 4.9 Libeccio 54 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.9° perc. +19.1° Assenti 6.3 SO max 7.2 Libeccio 46 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 5.5 OSO max 9.3 Libeccio 58 % 1022 hPa 19 cielo sereno +16° perc. +15.5° Assenti 4.6 ONO max 8.5 Maestrale 69 % 1023 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 4.1 NO max 5.4 Maestrale 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:06

