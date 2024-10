Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%. La situazione non migliorerà nelle ore successive, con la mattina che si presenterà altrettanto piovosa.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 21°C e i 22°C. Il vento soffierà da sud-sud est, con intensità che potrà raggiungere i 35 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 73-76%. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a cadere, accumulando circa 0.51 mm di pioggia entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si farà più intensa, con piogge che passeranno da leggere a moderate. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 22°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 35 km/h. Si prevede un accumulo di pioggia significativo, con punte di 6.62 mm di pioggia forte attese nel tardo pomeriggio. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’86%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge continueranno, sebbene con intensità minore, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento continuerà a soffiare con una certa forza, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli nei prossimi giorni non sembrano promettere miglioramenti significativi. Si prevede che il maltempo persista, con piogge che continueranno a caratterizzare il fine settimana. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni di instabilità, con temperature che si manterranno su valori miti ma con un alto tasso di umidità. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo e adottare le necessarie precauzioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.46 mm 12.7 S max 20.5 Ostro 78 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.21 mm 14.3 S max 21.6 Ostro 80 % 1008 hPa 6 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 44 % 16.6 SSE max 26.4 Scirocco 79 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +22.6° perc. +22.8° 0.41 mm 24.4 S max 33.6 Ostro 73 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +22.9° perc. +23.2° 0.63 mm 25.5 S max 32.1 Ostro 72 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +20.2° perc. +20.4° 1.76 mm 13 SSE max 17 Scirocco 82 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.65 mm 16.4 SSE max 33.1 Scirocco 81 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 77 % 20.6 SSE max 36.2 Scirocco 79 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:37

