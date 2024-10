Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Mugnano di Napoli si troverà a fronteggiare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per tutto il giorno, con temperature che si manterranno su valori miti. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% in diverse fasce orarie, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,3°C e 20,1°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,6 km/h e i 5,9 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 19,4°C a 23,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che raggiungeranno i 6,4 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, scendendo fino al 59%. Non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 23,6°C, mantenendosi stabili intorno ai 22°C verso le ore più tarde. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 67%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20,5°C. Il cielo rimarrà coperto, e la brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una continua presenza di nuvole nel cielo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 2.8 ONO max 5.1 Maestrale 76 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 5.4 NNE max 6.3 Grecale 78 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 6.4 NNE max 8 Grecale 77 % 1027 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° prob. 4 % 5.3 NE max 6.6 Grecale 66 % 1027 hPa 12 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 3.4 ONO max 5.5 Maestrale 59 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +23° prob. 7 % 8.7 O max 7.7 Ponente 62 % 1026 hPa 18 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 9 % 7 ONO max 7.8 Maestrale 70 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° prob. 5 % 4.1 NO max 4.6 Maestrale 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.