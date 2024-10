Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

A Mugnano di Napoli, le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi sparse prenderanno il sopravvento, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ulteriore diradamento delle nuvole, lasciando spazio a qualche schiarita.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di +19,4°C e un’umidità del 78%. La velocità del vento sarà di circa 2 km/h da Nord Ovest. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, la situazione rimarrà simile, con temperature che varieranno leggermente, mantenendosi attorno ai 19°C e una copertura nuvolosa che si attesterà tra l’86% e il 91%.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,9°C entro le 10:00. L’umidità scenderà al 65%, mentre il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che toccheranno i 7,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 88% e il 93%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 22,6°C. L’umidità si manterrà intorno al 62% e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 7,8 km/h. Le condizioni di pomeriggio non porteranno a precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 19,4°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 76%, mentre il vento si calmerà ulteriormente, mantenendosi sotto i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mugnano di Napoli indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe alternarsi a momenti di schiarita. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 2 NO max 3.3 Maestrale 78 % 1025 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 3.2 N max 3.4 Tramontana 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 3 NE max 3.5 Grecale 79 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° Assenti 1.4 SSO max 2.1 Libeccio 68 % 1024 hPa 12 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 7.1 SO max 5.9 Libeccio 62 % 1022 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° Assenti 7.1 OSO max 5.3 Libeccio 65 % 1021 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° prob. 2 % 5 O max 5.9 Ponente 72 % 1022 hPa 21 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° prob. 5 % 1.7 NO max 2.4 Maestrale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:04

