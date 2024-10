Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,5°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un clima stabile e piacevole. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 11,6 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere il cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,5°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente contenuti, attorno al 38%, rendendo l’aria fresca e piacevole. Anche la velocità del vento rimarrà leggera, contribuendo a un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 23,4°C alle 13:00 e 14:00, con condizioni di cielo sereno che favoriranno un’ottima visibilità. L’umidità rimarrà stabile attorno al 36%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est a una velocità di circa 3,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata perfetta per godere del sole autunnale.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C alle 20:00. Anche in questo frangente, il cielo sereno rimarrà la costante della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non ci saranno condizioni di maltempo in vista. L’umidità si attesterà attorno al 52%, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e soleggiate. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° Assenti 6.4 NE max 10.7 Grecale 65 % 1022 hPa 4 cielo sereno +17.3° perc. +16.7° Assenti 5.3 NNE max 7.3 Grecale 63 % 1022 hPa 7 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 6.7 NE max 9.2 Grecale 57 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21.7° perc. +20.9° Assenti 5 NE max 8.8 Grecale 39 % 1023 hPa 13 cielo sereno +23.4° perc. +22.7° Assenti 3.4 NE max 10.1 Grecale 36 % 1022 hPa 16 cielo sereno +21.7° perc. +21.1° Assenti 4 ONO max 12.5 Maestrale 44 % 1022 hPa 19 cielo sereno +20° perc. +19.4° Assenti 7.1 N max 10.8 Tramontana 50 % 1023 hPa 22 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° Assenti 8.6 NE max 13.9 Grecale 52 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:56

