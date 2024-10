Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Mugnano di Napoli si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto mite e un progressivo deterioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,9°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un significativo abbassamento delle temperature, accompagnato da precipitazioni che si intensificheranno.

Nella notte, Mugnano di Napoli si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e le condizioni di calma del vento, con velocità che non supereranno i 5 km/h, contribuiranno a mantenere un clima umido, con un’umidità che si aggirerà attorno al 74%.

Durante la mattina, il cielo inizierà a mostrare qualche apertura, con nubi sparse che porteranno a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 23,2°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 14,9 km/h, e l’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,9°C. Le condizioni di vento si faranno più intense, con raffiche che potranno raggiungere i 29,5 km/h. Nonostante la presenza di nubi sparse, non si prevedono precipitazioni significative fino alle 18:00.

La sera porterà un cambiamento radicale. A partire dalle 19:00, il cielo si coprirà nuovamente e si assisterà a un aumento della probabilità di pioggia, che culminerà in un forte temporale intorno alle 20:00. Le temperature scenderanno a 18,6°C, e la velocità del vento potrà raggiungere i 45,1 km/h, creando condizioni di burrasca moderata. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 4 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Mugnano di Napoli nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Martedì caratterizzata da temperature miti e piogge serali, si prevede che il clima rimanga variabile anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori precipitazioni e temperature in calo. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima più fresco e umido, con un’attenzione particolare alle condizioni meteo avverse che potrebbero manifestarsi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° Assenti 4.2 ESE max 6.4 Scirocco 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 4.9 SE max 6.3 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 6.8 ESE max 8.6 Scirocco 75 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22.3° perc. +22.2° Assenti 11.5 SSE max 15.9 Scirocco 59 % 1016 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° Assenti 21 S max 27.9 Ostro 57 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +23.3° prob. 1 % 22.5 SSE max 29.6 Scirocco 62 % 1012 hPa 18 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 12 % 17 SSE max 28.6 Scirocco 66 % 1011 hPa 21 pioggia moderata +18° perc. +18° 3.97 mm 17.4 SO max 36.4 Libeccio 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:29

