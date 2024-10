Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa e da possibili piogge in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera flessione nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero rendere l’atmosfera più fresca.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 35%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 70%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche fino a 3 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 3%, e l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 55%. I venti saranno moderati, con una velocità che potrà arrivare fino a 12,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 66%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest, con intensità che potrà variare tra i 11 e i 15 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, mentre la copertura nuvolosa sarà al 75%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,48 mm. L’umidità raggiungerà il 77%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mugnano di Napoli mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un calo delle temperature, che potrebbe rendere necessarie misure di protezione contro il freddo. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 0.8 N max 3 Tramontana 70 % 1014 hPa 3 poche nuvole +18.4° perc. +18.2° Assenti 1 E max 3.6 Levante 73 % 1013 hPa 6 poche nuvole +18.7° perc. +18.5° Assenti 3.9 SE max 6.4 Scirocco 73 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° Assenti 9.8 S max 12.1 Ostro 61 % 1012 hPa 12 poche nuvole +22.9° perc. +22.7° Assenti 15.1 SSO max 17 Libeccio 54 % 1011 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 14.3 SSO max 16.4 Libeccio 62 % 1010 hPa 18 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 12 S max 16.6 Ostro 67 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +21° prob. 5 % 14.6 SSE max 22.7 Scirocco 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:38

