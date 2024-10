Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno temperature intorno ai 22°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 61%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà, con piogge che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si attesteranno attorno ai 18-21°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 80%. La pioggia sarà accompagnata da venti provenienti principalmente da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. Si prevede una pioggia cumulativa di circa 4-5 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con il cielo che rimarrà coperto e la possibilità di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21-22°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 70-75%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Est, con intensità moderata.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19-20°C. Le piogge, che si presenteranno moderate, contribuiranno a mantenere l’umidità alta, superando l’80%. I venti si faranno più leggeri, ma continueranno a provenire da Sud.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mugnano di Napoli nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Gli abitanti dovranno prepararsi a una settimana caratterizzata da instabilità meteorologica, con un’attenzione particolare alle condizioni di pioggia e umidità.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 3.7 SSE max 13.3 Scirocco 61 % 1019 hPa 3 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° prob. 39 % 8.8 SE max 15.7 Scirocco 65 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +18.4° perc. +18.6° 3.96 mm 6.6 N max 13.3 Tramontana 87 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.22 mm 11.1 SE max 18.3 Scirocco 79 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +21.8° perc. +21.9° 0.67 mm 14.4 SSE max 21.2 Scirocco 69 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° Assenti 13.6 SSE max 17.7 Scirocco 74 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +20.9° perc. +21.1° 0.18 mm 8.1 SE max 12.3 Scirocco 78 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +20.4° perc. +20.6° 1.45 mm 9.9 S max 17.1 Ostro 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:13

