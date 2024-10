Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,2°C nel pomeriggio. I venti, prevalentemente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un possibile accenno di pioggia leggera in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti soffieranno da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 22,6 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 32,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, attestandosi all’80%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 19,2°C e i 20,9°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con velocità che varieranno tra 19,6 km/h e 25,4 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente, scendendo sotto il 25%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno simili, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno il massimo di 21,2°C. I venti si presenteranno con intensità moderata, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 21%. L’umidità si manterrà intorno al 50%, garantendo un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. La temperatura scenderà a circa 19,5°C. Tuttavia, verso la fine della giornata, ci sarà la possibilità di pioggia leggera, con una probabilità del 42% e una leggera intensità di 0,12 mm. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mugnano di Napoli mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 80 % 22.6 OSO max 32.6 Libeccio 73 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° prob. 20 % 24.3 OSO max 31.8 Libeccio 68 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° prob. 29 % 19.7 O max 29.8 Ponente 58 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.5° perc. +20° prob. 9 % 20.7 OSO max 25.1 Libeccio 53 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.2° perc. +20.6° prob. 25 % 25.4 OSO max 27.9 Libeccio 51 % 1010 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.2° prob. 25 % 23 O max 27.5 Ponente 49 % 1009 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.1° prob. 21 % 15.3 OSO max 21.1 Libeccio 50 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19° prob. 5 % 8.1 SSO max 14.8 Libeccio 54 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.