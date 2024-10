Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Napoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%. I venti, provenienti da Sud Est, si muoveranno a una velocità di circa 7 km/h.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 20°C e i 21,9°C. L’umidità si manterrà attorno al 62-74%, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud Est con intensità leggera. A partire dalle 11:00, si registrerà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà comunque prevalentemente nuvoloso.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22°C intorno alle 13:00 e si manterranno sui 21°C fino alle 17:00. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando a un valore del 60%. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. L’umidità rimarrà stabile attorno al 66%, mentre i venti diventeranno quasi impercettibili, con velocità inferiori ai 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero superare i 23°C e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° Assenti 7 SE max 10.2 Scirocco 73 % 1022 hPa 3 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 8.5 SSE max 11.3 Scirocco 73 % 1021 hPa 6 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 7.3 SE max 9.6 Scirocco 74 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° Assenti 9.1 SSE max 11.3 Scirocco 68 % 1023 hPa 12 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 9.8 S max 11.1 Ostro 62 % 1023 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° Assenti 8.8 S max 9.8 Ostro 61 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 2.6 SSE max 5.5 Scirocco 65 % 1024 hPa 21 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 1.9 NE max 3.9 Grecale 66 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

