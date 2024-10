Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per la prossima settimana 21 – 24 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 79%, con temperature attorno ai 20,7°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%, con temperature che raggiungeranno i 22,9°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto e la temperatura salirà a 23,7°C. Martedì, la situazione rimarrà simile, con un cielo coperto e temperature che varieranno tra 21,1°C e 23,4°C. Si prevedono piogge leggere Martedì pomeriggio. Mercoledì e Giovedì continueranno a presentare un clima nuvoloso, con temperature comprese tra 20°C e 23,4°C.

Lunedì 21 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 79%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,7°C, con una temperatura percepita di 20,8°C. La velocità del vento sarà di 10,5 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 16,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 3%, e l’umidità si manterrà al 74%. La pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 94%. La temperatura salirà a 22,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 22,8°C. La velocità del vento diminuirà a 4,2 km/h, mantenendosi sempre da Est-Nord Est. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità scenderà al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura raggiungerà i 23,7°C, con una temperatura percepita di 23,6°C. Il vento sarà molto debole, con velocità di 0,9 km/h da Nord-Nord Est. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà al 58%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 65%. La temperatura scenderà a 21,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di 21,3°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 5,9 km/h da Est. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità aumenterà fino al 72%.

Martedì 22 Ottobre

Durante la notte di Martedì 22 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. La temperatura si attesterà attorno ai 21,1°C, con una temperatura percepita di 21,2°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 72%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura salirà a 23,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di 23,4°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h da Sud-Sud Ovest. Non si registreranno precipitazioni, ma la probabilità di pioggia aumenterà fino al 12%. L’umidità si attesterà al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto e si prevederanno piogge leggere. La temperatura scenderà a 22°C, con una temperatura percepita di 22,2°C. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h da Sud Ovest. Si registreranno 0,1 mm di pioggia, con un’umidità che salirà al 72%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74%. La temperatura si attesterà a 21,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 21,7°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 74%.

Mercoledì 23 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 23 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,9°C, con una temperatura percepita di 21,1°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 77%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura salirà a 23,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 23,2°C. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h da Sud Ovest. Non si registreranno precipitazioni, ma la probabilità di pioggia aumenterà fino al 15%. L’umidità si attesterà al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. La temperatura scenderà a 23,4°C, con una temperatura percepita di 23,4°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h da Ovest. Si prevederanno 0,15 mm di pioggia, con un’umidità che si attesterà al 62%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 58%. La temperatura si attesterà a 21,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 21,7°C. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h da Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 72%.

Giovedì 24 Ottobre

Durante la notte di Giovedì 24 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,9°C, con una temperatura percepita di 20,9°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h proveniente da Nord-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 73%.

Nella mattina, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 24%. La temperatura salirà a 20,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 20,7°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h da Nord Est. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 74%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. La temperatura si attesterà a 20°C, con una temperatura percepita di 19,9°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h da Est-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 74%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere nubi sparse con una copertura nuvolosa del 29%. La temperatura scenderà a 20,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 20°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h da Nord Est. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità aumenterà fino al 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente nuvoloso con temperature che varieranno tra i 20°C e i 24°C. Si prevedono occasionali piogge leggere, specialmente Martedì pomeriggio. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nubi potrebbero dominare il cielo per gran parte della settimana.

