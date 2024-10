Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Nardò di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Nel pomeriggio, le nuvole torneranno a farsi più dense, ma senza precipitazioni significative. La sera si presenterà con condizioni simili a quelle del pomeriggio, mantenendo un clima fresco e ventilato.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto con una temperatura di 21,7°C e un’umidità elevata del 88%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 17,1 km/h proveniente da Sud, creando una brezza vivace. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 21°C fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il clima si presenterà con nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 25,9°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10,7 km/h e i 25,2 km/h, sempre da Sud. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 54% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 24,6°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 32,1 km/h, rendendo la brezza più tesa. L’umidità salirà nuovamente, arrivando fino al 67%.

La sera si presenterà con nubi sparse e temperature stabili intorno ai 22,6°C. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che potranno superare i 40 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Nardò nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un clima prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un lieve miglioramento, con possibili schiarite e un abbassamento dell’umidità, rendendo le condizioni più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +22° Assenti 15 S max 22.4 Ostro 84 % 1009 hPa 4 cielo coperto +20.9° perc. +21° Assenti 12.8 S max 19.3 Ostro 73 % 1008 hPa 7 nubi sparse +22.8° perc. +22.7° Assenti 13 S max 18.7 Ostro 61 % 1009 hPa 10 nubi sparse +25.7° perc. +25.7° Assenti 22 S max 23.9 Ostro 54 % 1009 hPa 13 cielo coperto +25.6° perc. +25.8° Assenti 24.7 S max 27.5 Ostro 58 % 1008 hPa 16 nubi sparse +23.5° perc. +24° Assenti 26.6 SSE max 36.6 Scirocco 81 % 1007 hPa 19 nubi sparse +22.7° perc. +23.3° Assenti 25.2 SSE max 41.7 Scirocco 88 % 1008 hPa 22 nubi sparse +22.4° perc. +23° Assenti 26.3 SSE max 41.5 Scirocco 85 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:11

