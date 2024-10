Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 25°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto fresca e piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,9°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento, che toccheranno i 20,7°C alle 07:00. La ventilazione sarà leggera, con una velocità di circa 10 km/h da sud-est.

Nel pomeriggio, il sole dominerà la scena, portando le temperature a un massimo di 25°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 2%, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 30 km/h. Questo renderà la giornata ideale per attività all’aperto, grazie anche alla bassa probabilità di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa fino all’84% entro le 20:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22°C, mentre il vento continuerà a soffiare fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 44 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi attorno all’80%, il che potrebbe rendere l’aria leggermente più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Nardò mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una ventilazione moderata. Si prevede un lieve calo delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un’ottima giornata mercoledì, con condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° Assenti 1.8 NNE max 2 Grecale 60 % 1014 hPa 4 nubi sparse +17.7° perc. +17° Assenti 6 E max 5.8 Levante 60 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.7° perc. +20.2° Assenti 10.9 SE max 12.5 Scirocco 51 % 1013 hPa 10 cielo sereno +24.1° perc. +24° Assenti 21.3 S max 23.5 Ostro 53 % 1012 hPa 13 cielo sereno +25° perc. +25.1° Assenti 29.1 S max 31.3 Ostro 62 % 1011 hPa 16 cielo sereno +23.3° perc. +23.6° Assenti 29.5 SSE max 37.1 Scirocco 72 % 1010 hPa 19 nubi sparse +22.6° perc. +23° Assenti 29.5 S max 41.8 Ostro 79 % 1010 hPa 22 nubi sparse +22.4° perc. +22.8° Assenti 29.8 S max 44.8 Ostro 80 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:23

