Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione fino a 18°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da nord, con raffiche che potranno raggiungere i 33 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un cielo sempre più sereno. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori attorno ai 24 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 49%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo completamente sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 23°C alle 13:00 e si stabilizzeranno intorno ai 21°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà intorno ai 22 km/h, rendendo l’aria particolarmente piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Il cielo rimarrà sereno, con occasionali poche nuvole. La velocità del vento diminuirà, ma si manterrà comunque attorno ai 16 km/h. L’umidità salirà, raggiungendo valori intorno al 72%, ma senza portare a fenomeni di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Domenica e Lunedì si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero superare i 24°C. Pertanto, sarà un fine settimana ideale per attività all’aperto, approfittando delle condizioni meteo favorevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 18.3 N max 30.8 Tramontana 69 % 1014 hPa 4 poche nuvole +18.8° perc. +18.7° Assenti 17.2 NNO max 30.2 Maestrale 74 % 1015 hPa 7 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 22.7 N max 28.3 Tramontana 62 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +22.9° Assenti 23.1 NNO max 25.1 Maestrale 49 % 1016 hPa 13 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 24.7 NNO max 27.5 Maestrale 49 % 1016 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 23.9 N max 31 Tramontana 60 % 1016 hPa 19 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 19.4 N max 31.5 Tramontana 70 % 1017 hPa 22 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° Assenti 14.4 NNO max 23.5 Maestrale 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:08

