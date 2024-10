Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,9°C della notte e i 22,5°C nel primo pomeriggio. La presenza di brezze leggere accompagnerà la giornata, mentre l’umidità si attesterà su livelli moderati, intorno al 70%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 7%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 2 km/h. L’umidità si manterrà alta, al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, le condizioni rimarranno simili, con cielo sereno e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, intorno al 10%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varierà tra 2,8 km/h e 5,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 56%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 22,5°C alle 12:00, per poi scendere leggermente a 20,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 24%, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 11,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della nuvolosità, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 18°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno agli 8 km/h, e la copertura nuvolosa salirà fino al 33%. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede che la settimana prosegua con un clima mite, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate, mentre le temperature non subiranno significative fluttuazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° Assenti 1.4 ESE max 1.7 Scirocco 74 % 1023 hPa 4 cielo sereno +16.9° perc. +16.7° Assenti 3.1 SSE max 3.1 Scirocco 76 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 3.6 SSE max 4.2 Scirocco 69 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° Assenti 5.6 SSO max 5.5 Libeccio 56 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.2° perc. +21.9° Assenti 11.4 SSO max 9.7 Libeccio 54 % 1022 hPa 16 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 10.3 SSO max 13.4 Libeccio 66 % 1022 hPa 19 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 8.9 S max 11.2 Ostro 70 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 8.2 S max 9.3 Ostro 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.