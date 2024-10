Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge, con temperature che si manterranno su valori miti. La temperatura massima si attesterà intorno ai 23,5°C, mentre la minima sarà di circa 19,5°C durante la notte. I venti soffieranno da Sud-Sud Est, con intensità variabile, e si prevede un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Durante la notte, da mezzanotte fino all’alba, il cielo sarà inizialmente coperto da nubi sparse, con una temperatura di circa 19,5°C e un’umidità che si aggirerà attorno al 90%. La velocità del vento sarà di circa 15,2 km/h, aumentando leggermente nelle ore successive. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 23,5°C intorno alle 09:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, mentre i venti continueranno a soffiare con una velocità di circa 23,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà nuovamente coperto e si registreranno temperature intorno ai 22-23°C. A partire dalle 17:00, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno nel corso della sera. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 35%.

La sera porterà con sé piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,15 mm entro le 21:00. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno all’85%. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 37,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Venerdì 18 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e cieli nuvolosi, con temperature miti e venti sostenuti. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto durante le ore serali, quando le precipitazioni saranno più intense.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.5° perc. +19.9° Assenti 15.2 SSE max 27.7 Scirocco 91 % 1019 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +20° Assenti 15.7 SSE max 29.1 Scirocco 92 % 1019 hPa 7 cielo coperto +21.7° perc. +22° Assenti 19.8 SSE max 29 Scirocco 80 % 1019 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° Assenti 23.3 S max 27.4 Ostro 69 % 1019 hPa 13 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° prob. 13 % 23.4 SSE max 27.9 Scirocco 67 % 1017 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21.6° prob. 35 % 25.5 SE max 32.9 Scirocco 80 % 1016 hPa 19 pioggia moderata +20.2° perc. +20.6° 1.64 mm 22.7 SSE max 36.4 Scirocco 88 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.83 mm 21 SSE max 33.5 Scirocco 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:59

