Previsioni Meteo Nardò: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Nardò indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da cieli sereni a momenti di pioggia leggera. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 22°C, con un vento fresco proveniente da sud-sud est. Con l’avanzare della mattina, si prevede un incremento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere, che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, si assisterà a piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 35,5 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, portando a un’umidità che si aggirerà attorno all’84%.

Proseguendo nella mattina, la situazione meteo continuerà a essere instabile. Dalle 07:00 alle 12:00, si prevede una alternanza di nubi sparse e cieli parzialmente nuvolosi, con temperature che varieranno tra i 24°C e i 25,8°C. La velocità del vento rimarrà elevata, con intensità che potrà superare i 36 km/h. Le probabilità di pioggia si manterranno basse, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 24°C. Il vento si farà sentire con maggiore intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 55 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cieli completamente coperti e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. Le condizioni di vento forte continueranno, con raffiche che potranno superare i 60 km/h. Si prevede anche un ritorno delle piogge, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 22:00, portando a un accumulo di circa 1,09 mm entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature più miti. Tuttavia, per Giovedì 3 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata variabile, con piogge intermittenti e vento forte, che caratterizzeranno il clima locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22.1° perc. +22.6° 0.3 mm 27.3 SSE max 43.7 Scirocco 86 % 1009 hPa 4 nubi sparse +22.4° perc. +23° prob. 50 % 28.3 S max 43.4 Ostro 88 % 1008 hPa 7 nubi sparse +24.2° perc. +24.7° prob. 27 % 30.3 S max 36.1 Ostro 76 % 1009 hPa 10 poche nuvole +25.7° perc. +26.2° prob. 23 % 35.4 S max 42.6 Ostro 71 % 1009 hPa 13 cielo coperto +25.6° perc. +26° prob. 18 % 38.7 S max 45.8 Ostro 72 % 1008 hPa 16 cielo coperto +24.1° perc. +24.7° prob. 13 % 38.2 SSE max 50.8 Scirocco 82 % 1008 hPa 19 cielo coperto +23.5° perc. +24.2° Assenti 43.4 SSE max 59 Scirocco 86 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +23.4° perc. +24° 0.14 mm 43.7 SSE max 60.8 Scirocco 86 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:22

