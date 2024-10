Previsioni Meteo Nardò: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Nardò si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 4,9 km/h e i 9,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 60-63%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 23,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 25,6 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 52-54%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile indossare un abbigliamento leggero ma adeguato.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con il cielo che continuerà a rimanere coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 22-23°C, mentre il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 39,3 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 69%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma il clima fresco potrebbe rendere necessaria una giacca leggera.

La sera porterà un parziale miglioramento, con un cielo che si schiarirà, passando da nubi sparse a momenti di sereno. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 21°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 44,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 79%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Nardò indicano una giornata nuvolosa, ma senza piogge, con temperature miti e un vento sostenuto. Nei prossimi giorni, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle ore di sole e una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.5° perc. +18° Assenti 6.3 ESE max 6.4 Scirocco 62 % 1018 hPa 4 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° Assenti 9 SE max 10 Scirocco 60 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° Assenti 12.2 SSE max 16 Scirocco 57 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° Assenti 20.8 S max 22.9 Ostro 52 % 1018 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.3° Assenti 26.5 S max 30.5 Ostro 54 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 28 SSE max 39.3 Scirocco 69 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° Assenti 30 SSE max 44.6 Scirocco 79 % 1015 hPa 22 nubi sparse +21.8° perc. +22.2° Assenti 32 SSE max 47.1 Scirocco 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.