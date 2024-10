Previsioni Meteo Nardò: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature gradevoli e una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi nel corso della giornata. La temperatura si attesterà intorno ai 22°C durante le ore centrali, mentre la velocità del vento sarà moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai 18°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 72%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche provenienti da sud-sud est.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo rimarrà coperto, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo circa 21°C entro le ore centrali. L’umidità scenderà gradualmente, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 4-5 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un passaggio a poche nuvole. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 22°C, con punte di 23°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si attesterà attorno al 51%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9 km/h, mantenendo comunque una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore diradamento delle nuvole, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Nardò nei prossimi giorni sembrano promettere un clima stabile e piacevole. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero superare i 23°C e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 2.6 SSE max 2.7 Scirocco 72 % 1024 hPa 4 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 2.7 SSE max 3 Scirocco 73 % 1024 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 4.3 SSE max 4.8 Scirocco 66 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.3° perc. +20.9° Assenti 4.3 SSO max 3.7 Libeccio 54 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.2° perc. +21.8° Assenti 9.1 SO max 6.5 Libeccio 51 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19.7° perc. +19.5° Assenti 8.1 SSO max 9.4 Libeccio 67 % 1023 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° Assenti 6.6 SSO max 7.3 Libeccio 75 % 1023 hPa 22 poche nuvole +18.3° perc. +18.2° Assenti 4.8 SO max 5.4 Libeccio 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 16:50

