Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Niscemi indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante le ore diurne. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto nella sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 24°C, mentre le minime notturne scenderanno a circa 16°C. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 3%, e l’umidità si manterrà attorno al 69%. I venti soffieranno da Nord Est con una velocità di circa 5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 20,7°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 23,3°C. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità intorno ai 7,6 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 39% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, ma le temperature rimarranno comunque piacevoli. Alle 15:00, la temperatura scenderà a 22,3°C, e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 33%. La ventilazione si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 60%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con cielo che diventerà completamente coperto. Alle 19:00, la temperatura sarà di 19,2°C, con un’umidità che toccherà l’84%. I venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 3 km/h. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 18,7°C entro la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili. Martedì si prevede un cielo parzialmente nuvoloso, mentre mercoledì potrebbe esserci un ulteriore aumento della nuvolosità con possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° Assenti 4.6 NE max 5 Grecale 69 % 1016 hPa 4 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 4 NE max 4.4 Grecale 69 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 3.7 NE max 3.5 Grecale 56 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.7° Assenti 7.6 SO max 6.6 Libeccio 39 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.2° perc. +23.8° Assenti 15.3 SO max 12.1 Libeccio 43 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 11.2 SO max 12.6 Libeccio 70 % 1017 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° Assenti 2.6 E max 3.5 Levante 84 % 1019 hPa 22 cielo coperto +18.9° perc. +19° Assenti 5.6 ENE max 5.6 Grecale 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:32

