Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Niscemi si preannuncia un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili, con una forte presenza di nuvolosità e precipitazioni che si protrarranno per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge significative, che si attenueranno nel corso della mattinata, ma che lasceranno spazio a cieli coperti e temperature che varieranno tra i 17,3°C e i 22,2°C.

Durante la notte, Niscemi sarà colpita da forti piogge, con un’intensità che raggiungerà i 6,51mm. La temperatura si attesterà intorno ai 18,5°C, mentre l’umidità sarà molto alta, attorno al 92%. I venti soffieranno da est-sud-est a una velocità di circa 9,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 19,2 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con piogge che passeranno da moderate a leggere. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 19,7°C alle 07:00, per poi salire fino a 22,1°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare da est-sud-est, mantenendo una brezza vivace.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le probabilità di pioggia diminuiranno notevolmente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C alle 15:00, mentre l’umidità si attesterà intorno al 67%. I venti saranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 11,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,5°C alle 22:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si manterrà attorno all’85%. I venti continueranno a soffiare da est-nord-est, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Martedì 22 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e cieli coperti, con temperature fresche e venti moderati.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +18.4° perc. +18.7° 1.76 mm 15 ENE max 23.2 Grecale 91 % 1025 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 78 % 14 ENE max 26.7 Grecale 91 % 1024 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 18 ESE max 28.8 Scirocco 79 % 1025 hPa 10 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 12 % 18.8 ESE max 22.8 Scirocco 70 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° prob. 2 % 12.2 SE max 14.4 Scirocco 64 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 9 ESE max 15.1 Scirocco 74 % 1025 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° Assenti 10.3 ENE max 15.9 Grecale 84 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° Assenti 9.4 ENE max 13.3 Grecale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:12

