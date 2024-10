Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Niscemi si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Le previsioni meteo indicano un cielo che si presenterà per lo più sereno, con qualche nube sparsa al mattino, ma senza particolari fenomeni di pioggia. La temperatura si manterrà su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,7°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole che non influenzeranno il comfort termico. La mattina inizierà con un cielo coperto, ma già a partire dalle ore 08:00 si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 21,9°C entro le ore 12:00. La brezza leggera proveniente da sud-ovest accompagnerà la mattinata, mantenendo l’umidità a livelli accettabili.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21,8°C alle ore 13:00, con una progressiva diminuzione verso le ore 16:00, quando si attesteranno intorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, lasciando spazio a momenti di sole. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 7,2 km/h e gli 8,2 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. Le condizioni di umidità si manterranno stabili, con valori intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1023 hPa, segno di stabilità meteorologica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene e temperate, mentre le temperature notturne tenderanno a scendere, invitando a coprirsi un po’ di più.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.4° perc. +14.8° Assenti 6.7 NE max 6.6 Grecale 71 % 1023 hPa 5 nubi sparse +15° perc. +14.3° Assenti 6.4 NE max 6.3 Grecale 67 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 3.7 E max 4.9 Levante 52 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.5° perc. +20.9° Assenti 5.8 SO max 4 Libeccio 44 % 1024 hPa 14 nubi sparse +21.6° perc. +21° Assenti 8.1 SO max 6.8 Libeccio 47 % 1023 hPa 17 poche nuvole +17.4° perc. +17° Assenti 4.5 S max 4.8 Ostro 69 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 3.5 NE max 3.6 Grecale 72 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16.1° perc. +15.6° Assenti 3.9 NE max 3.9 Grecale 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.