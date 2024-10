Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Niscemi per Martedì 8 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,1°C della notte e i 24,4°C durante la mattina. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,9 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, superando l’80% nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 18°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che si manterrà tra i 4 km/h e i 6,4 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 72%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 24,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,7 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 53% entro le ore centrali della giornata. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Il pomeriggio presenterà un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a 22,8°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 12,7 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 74%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il trend asciutto della giornata.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20,5°C. La velocità del vento potrà raggiungere i 24,5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere di queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 5.8 ENE max 6 Grecale 72 % 1018 hPa 4 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° Assenti 4.4 E max 4.7 Levante 73 % 1018 hPa 7 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 5 SE max 8.7 Scirocco 65 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.9° perc. +23.8° Assenti 13.4 S max 16 Ostro 55 % 1018 hPa 13 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 14.7 SSO max 17.9 Libeccio 55 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° Assenti 11.3 S max 17.2 Ostro 69 % 1016 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +21° Assenti 14.5 SE max 28.9 Scirocco 78 % 1014 hPa 22 cielo coperto +20.4° perc. +20.8° Assenti 3 SSE max 11.6 Scirocco 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.