Previsioni Meteo Niscemi: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Niscemi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un miglioramento atteso nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Con l’arrivo della mattina, si registrerà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 25°C intorno a mezzogiorno, mentre le nuvole continueranno a dominare il cielo. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della temperatura e una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi. La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 17°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 22°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 28%, ma non si prevedono piogge significative. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi intorno ai 21°C alle 01:00 e 21,4°C alle 02:00, sempre con cielo coperto.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 20°C. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 25,2°C entro le 12:00. Le nuvole continueranno a coprire il cielo, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno al 14%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una temperatura massima di 25,6°C alle 13:00, con una leggera diminuzione a 24,3°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 95% alle 16:00 all’85% alle 17:00. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 10 km/h e i 21 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 18,4°C alle 21:00 e i 17,6°C alle 23:00. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Niscemi indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il weekend particolarmente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +22.2° prob. 14 % 5.8 O max 7.1 Ponente 90 % 1008 hPa 4 nubi sparse +20° perc. +20.5° prob. 14 % 10.7 O max 13.9 Ponente 91 % 1008 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° prob. 9 % 8.5 O max 10.5 Ponente 76 % 1010 hPa 10 cielo coperto +24.9° perc. +24.8° prob. 16 % 14.8 O max 16.8 Ponente 51 % 1010 hPa 13 cielo coperto +25.6° perc. +25.2° prob. 6 % 18.2 ONO max 20.4 Maestrale 36 % 1009 hPa 16 cielo coperto +23.2° perc. +22.7° prob. 2 % 14.3 ONO max 19.2 Maestrale 44 % 1010 hPa 19 cielo sereno +19.5° perc. +19° Assenti 7.8 NNO max 12.9 Maestrale 58 % 1012 hPa 22 cielo sereno +17.9° perc. +17.3° Assenti 6.4 N max 7.3 Tramontana 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:37

