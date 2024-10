Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Nocera Inferiore si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse, mentre la sera porterà un cielo sereno, favorendo un abbassamento delle temperature.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Nocera Inferiore registrerà un cielo coperto con una temperatura che varierà da 19,7°C a 18,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,1 km/h e i 3 km/h, proveniente principalmente da Sud-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

La mattina si presenterà con condizioni simili, con il cielo che rimarrà coperto fino a metà giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,8°C alle 11:00 e i 23°C a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 6,6 km/h, sempre da Sud-Ovest. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, attestandosi attorno al 55%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che si manterranno intorno ai 22°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

Infine, la sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 19,6°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, attestandosi intorno ai 1,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Inferiore indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con un miglioramento nel corso del pomeriggio e della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e prepararsi a condizioni meteorologiche variabili.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 2.2 ESE max 2.7 Scirocco 80 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° Assenti 3 SE max 3.9 Scirocco 81 % 1022 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° Assenti 3.3 E max 3.8 Levante 80 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° Assenti 4.1 SSO max 4.4 Libeccio 64 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 6.6 SSO max 4.6 Libeccio 55 % 1023 hPa 15 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 6.9 SSO max 5.6 Libeccio 58 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 0.7 E max 2.4 Levante 66 % 1024 hPa 21 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° Assenti 2.5 NNO max 3 Maestrale 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:00

