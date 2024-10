Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 21°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,1 km/h e i 9 km/h, con direzione prevalentemente da sud-sud ovest.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 20°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con un cielo che rimarrà prevalentemente sereno e una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Inferiore indicano una giornata di sole e temperature miti, perfetta per godere delle bellezze autunnali della zona. Nei giorni successivi, si prevede un lieve calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche, mantenendo un clima generalmente stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° prob. 36 % 2.9 SE max 3.8 Scirocco 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16° perc. +15.6° prob. 13 % 2.9 SE max 3.2 Scirocco 77 % 1013 hPa 6 cielo sereno +16.3° perc. +16° prob. 17 % 4 ESE max 4.6 Scirocco 77 % 1013 hPa 9 poche nuvole +19.7° perc. +19.4° prob. 19 % 5 S max 5.2 Ostro 62 % 1014 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 8 % 8.2 SSO max 8.5 Libeccio 56 % 1014 hPa 15 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° Assenti 7.7 SSO max 8.5 Libeccio 57 % 1014 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 2.1 SSO max 5.5 Libeccio 67 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18.1° perc. +17.8° Assenti 1.8 SSE max 4.1 Scirocco 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:30

