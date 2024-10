Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà totale, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 27°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature rimarranno gradevoli. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di +23°C e un’umidità del 60%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Nord Est, con una velocità di circa 9,6 km/h. La situazione non subirà variazioni significative fino alle prime ore del mattino, quando il cielo rimarrà coperto, ma la temperatura percepita potrebbe scendere leggermente.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura nuvolosa che scenderà al 51%. Le temperature saliranno fino a +27°C intorno alle 11:00, con un’umidità che si manterrà attorno al 43%. I venti saranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà nuovamente il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 26°C. L’umidità aumenterà, portandosi al 44%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +22,9°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 56%, e i venti saranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi piacevoli le giornate a venire, mentre chi spera in un sole splendente dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23° perc. +22.9° Assenti 9.6 ENE max 12.5 Grecale 60 % 1021 hPa 3 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° prob. 4 % 6.3 NE max 6.9 Grecale 54 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° Assenti 2.1 N max 3.7 Tramontana 60 % 1020 hPa 9 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 4.8 SSE max 5.5 Scirocco 47 % 1020 hPa 12 nubi sparse +27.4° perc. +27.3° Assenti 7.9 SSO max 8.5 Libeccio 43 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25.5° perc. +25.4° Assenti 5.9 S max 7 Ostro 49 % 1019 hPa 18 nubi sparse +24.1° perc. +23.9° Assenti 4.9 E max 6.7 Levante 53 % 1019 hPa 21 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° Assenti 2.1 E max 3.4 Levante 55 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:13

