Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Nocera Inferiore si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera variabilità nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,8°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà da nubi sparse a momenti di cielo sereno, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,4°C, con una copertura nuvolosa che si presenterà in forma di nubi sparse. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 2,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, garantendo un clima relativamente umido ma non eccessivamente pesante.

La mattina si aprirà con temperature in aumento, che raggiungeranno i 22,5°C entro le 08:00. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di sole, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 35%. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole, con un’umidità che scenderà fino al 53%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che toccheranno il picco di 25,8°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con un massimo del 32% di nubi sparse. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera ideale per passeggiate e attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma senza previsioni di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre il vento sarà debole, creando un ambiente tranquillo e sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con temperature gradevoli e una leggera variabilità nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, il che suggerisce che la settimana proseguirà con condizioni favorevoli per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere di momenti di svago e relax.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 1.4 N max 2.1 Tramontana 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 1.9 ENE max 1.9 Grecale 71 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 2.6 NNE max 2.8 Grecale 67 % 1019 hPa 9 nubi sparse +23.9° perc. +23.7° Assenti 3.1 SO max 2.7 Libeccio 49 % 1020 hPa 12 poche nuvole +25.8° perc. +25.7° Assenti 7.8 SO max 5.9 Libeccio 46 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 5.5 SSO max 4.6 Libeccio 55 % 1019 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° Assenti 2 S max 2.6 Ostro 67 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 1.2 SE max 2.1 Scirocco 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:16

