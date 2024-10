Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Nocera Inferiore si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un successivo miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi di circa 25°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge che potrebbero risultare intense.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. L’umidità sarà alta, intorno al 76%, e il vento soffierà da est con una velocità di circa 3,5 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, quando le nuvole continueranno a dominare il panorama.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione della temperatura, che si porterà a circa 20°C. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, ma si inizieranno a notare delle schiarite. Il vento si farà leggermente più sostenuto, raggiungendo i 4,6 km/h. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse intorno a mezzogiorno e temperature che toccheranno i 25°C.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il loro picco, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. Il vento continuerà a soffiare da sud, con intensità moderata, rendendo l’atmosfera piacevole. Tuttavia, già nel tardo pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con il ritorno delle nubi sparse.

La sera porterà con sé un cambiamento significativo. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge, inizialmente leggere, che si intensificheranno nel corso della notte. Le temperature scenderanno a circa 18°C, e il vento si farà più forte, con raffiche che potranno raggiungere i 43,8 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con attese di accumuli significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con un inizio di settimana che si preannuncia instabile. Dopo una giornata di martedì caratterizzata da temperature gradevoli e schiarite, si assisterà a un peggioramento con piogge nel corso della sera. I giorni successivi potrebbero continuare a presentare condizioni di instabilità, con possibili piogge e temperature in calo. Si consiglia pertanto di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 3.5 E max 4.1 Levante 76 % 1018 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19° Assenti 3.3 ESE max 3.6 Scirocco 73 % 1017 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 3.5 ESE max 4.1 Scirocco 66 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23.5° perc. +23.2° Assenti 7.7 SSE max 10.6 Scirocco 50 % 1017 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +24.8° Assenti 11.4 S max 16.6 Ostro 48 % 1016 hPa 15 cielo sereno +23.7° perc. +23.7° Assenti 11.9 SSE max 18 Scirocco 59 % 1014 hPa 18 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° Assenti 7.1 SE max 11.3 Scirocco 60 % 1012 hPa 21 forte pioggia +18.4° perc. +18.6° 5.83 mm 15.8 O max 43.8 Ponente 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:27

