Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per la prossima settimana 21 – 24 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94% e temperature intorno ai 19,8°C. La velocità del vento raggiungerà 8,6 km/h da Nord-Nord Est, con umidità al 79%. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 11:00, con temperature tra 20,4°C e 24,6°C. Martedì 22 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature di circa 20,5°C e possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Mercoledì 23 Ottobre, il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 20°C e piogge leggere. Giovedì 24 Ottobre, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso e temperature fino a 23,6°C.

Lunedì 21 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,8°C, con una temperatura percepita di 19,9°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si prevederanno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 11:00, con temperature che varieranno da 20,4°C a 24,6°C. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra 1 km/h e 8,9 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità scenderà progressivamente fino al 49%. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse. La temperatura raggiungerà il picco di 25,2°C alle ore 14:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3,5 km/h, e l’umidità varierà tra il 48% e il 57%. Non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà sotto il 4%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse e le temperature scenderanno fino a 20,8°C. La velocità del vento sarà di circa 4,7 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%. Anche in questa fase non si prevedono precipitazioni.

Martedì 22 Ottobre

Durante la notte di Martedì 22 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 75%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,5°C, con una temperatura percepita di 20,6°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 76% e non si prevederanno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto a partire dalle ore 07:00, con temperature che varieranno da 21,1°C a 25,3°C. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 3,9 km/h e 6,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%. Si registreranno probabilità di pioggia leggera a partire dalle ore 13:00, con intensità che raggiungerà 0,46 mm.

Nel pomeriggio, il tempo sarà caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature scenderanno fino a 22,2°C alle ore 15:00. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. Le precipitazioni continueranno con intensità variabile fino a 0,58 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 20,3°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h e l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni.

Mercoledì 23 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 23 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C, con una temperatura percepita di 20,2°C. La velocità del vento sarà di 3,8 km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, senza precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 11:00, con temperature che varieranno da 20,5°C a 23,6°C. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 1,9 km/h e 3,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%. Si registreranno piogge leggere a partire dalle ore 09:00, con intensità che raggiungerà 0,13 mm.

Nel pomeriggio, il tempo sarà caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature scenderanno fino a 22,5°C alle ore 15:00. La velocità del vento sarà di circa 0,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%. Le precipitazioni continueranno con intensità variabile fino a 0,88 mm.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno fino a 19,7°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 82%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni.

Giovedì 24 Ottobre

Durante la notte di Giovedì 24 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 35%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C, con una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso fino alle ore 11:00, con temperature che varieranno da 19,7°C a 24,9°C. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 4,7 km/h e 8,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse. La temperatura raggiungerà il picco di 23,6°C alle ore 15:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 1,5 km/h, e l’umidità varierà tra il 66% e il 70%. Non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse e le temperature scenderanno fino a 20°C. La velocità del vento sarà di circa 4,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 81%. Anche in questa fase non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 19°C e i 25°C. Si prevedono piogge leggere martedì e mercoledì, mentre giovedì il tempo dovrebbe stabilizzarsi con una maggiore presenza di nubi sparse. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.