Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

Le condizioni meteo a Nocera Inferiore per Giovedì 10 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità e da temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cielo coperto, che si manterrà tale anche nelle ore centrali, per poi mostrare un lieve miglioramento nel pomeriggio. Tuttavia, la sera porterà con sé un incremento della probabilità di pioggia, che si concretizzerà in precipitazioni leggere.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La velocità del vento sarà moderata, intorno agli 8,8 km/h, proveniente da Sud-Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 10%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 24,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 94%, mentre la velocità del vento varierà tra gli 7,3 km/h e i 9,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente fino a metà giornata, con un’umidità che si attesterà attorno al 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i 22°C alle 17:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 66%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 2%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il ritorno di un cielo coperto e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 21,4°C e la probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 13% alle 19:00 e il 17% alle 20:00. Le piogge si intensificheranno nelle ore notturne, con accumuli di circa 0,12 mm a partire dalle 21:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità persistente e temperature miti, con un incremento della probabilità di pioggia nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° prob. 10 % 8.8 SSE max 13.5 Scirocco 89 % 1012 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.8° prob. 6 % 7.4 SSE max 11.7 Scirocco 91 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.7° prob. 6 % 7.8 SE max 11.7 Scirocco 90 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.8° perc. +22° prob. 2 % 7.1 SSE max 9.9 Scirocco 74 % 1010 hPa 12 cielo coperto +24.5° perc. +24.5° Assenti 9.3 S max 12.3 Ostro 57 % 1009 hPa 15 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° prob. 2 % 11.1 S max 15.4 Ostro 62 % 1008 hPa 18 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° prob. 2 % 8.6 SSE max 14.9 Scirocco 76 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.12 mm 8.6 SSE max 15.5 Scirocco 79 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:24

