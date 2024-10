Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Nocera Inferiore si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort ottimale per le attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente settentrionale, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un cielo che si presenterà sereno e una copertura nuvolosa minima. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 18,7°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 68%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 1,9 km/h e i 6,1 km/h, e l’umidità scenderà fino al 41%. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, con un clima mite e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 22°C alle ore 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo continuerà a essere sereno, offrendo una piacevole vista notturna. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità meteorologica simile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e cieli sereni, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per godere delle bellezze autunnali della zona.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 3.9 NNE max 3.8 Grecale 68 % 1023 hPa 4 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 3.5 NNE max 3.8 Grecale 69 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 1.9 NNE max 2.8 Grecale 64 % 1023 hPa 10 cielo sereno +23.4° perc. +22.9° Assenti 2.7 O max 4.5 Ponente 45 % 1023 hPa 13 cielo sereno +24.1° perc. +23.7° Assenti 5.9 OSO max 8.1 Libeccio 43 % 1021 hPa 16 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 3.1 SO max 5.4 Libeccio 60 % 1021 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 4.3 NE max 5.3 Grecale 61 % 1022 hPa 22 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 3.1 NNE max 5.1 Grecale 60 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:56

