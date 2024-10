Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Nocera Inferiore di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge di intensità variabile, che si protrarranno anche nelle prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, le previsioni del tempo evidenziano che le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una percezione leggermente più alta. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da direzioni settentrionali, e la probabilità di precipitazioni rimarrà alta. La situazione non migliorerà nel corso della mattinata, con la possibilità di rovesci sporadici.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi miglioramenti. Le piogge moderate continueranno a interessare Nocera Inferiore, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà leggermente più attivo, ma sempre di intensità contenuta. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia sarà elevata, rendendo consigliabile l’uso di ombrelli e indumenti impermeabili.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano una graduale attenuazione delle precipitazioni, che si trasformeranno in piogge leggere o addirittura in assenza di precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà comunque costante, e il vento continuerà a soffiare da direzioni variabili, mantenendo un’intensità debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni non mostrano segnali di un cambiamento significativo. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica possano persistere, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.5° perc. +19.9° 1.26 mm 7.3 S max 10 Ostro 92 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +19° perc. +19.4° 1.27 mm 0.6 N max 4 Tramontana 94 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.36 mm 2.4 NNO max 3.7 Maestrale 88 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.86 mm 3.2 SSE max 4.5 Scirocco 82 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +18.3° perc. +18.6° 3.17 mm 12.3 S max 16.1 Ostro 93 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 81 % 1.6 ONO max 1.7 Maestrale 74 % 1013 hPa 18 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° prob. 79 % 3 NNE max 3.3 Grecale 80 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19° perc. +19.1° prob. 39 % 4.1 ENE max 4.4 Grecale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:11

