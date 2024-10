Previsioni Meteo Nocera Inferiore: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a schiarite e a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud-ovest.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,8°C e la percezione termica sarà leggermente più alta, a 21,1°C. La velocità del vento sarà di circa 5,8 km/h, proveniente da ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Il cielo rimarrà coperto fino alle 08:00, ma successivamente si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 11,2 km/h, sempre da sud-ovest. L’umidità diminuirà, attestandosi intorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,6°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà intensa, con valori che toccheranno il 96%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,4 km/h, con un’umidità che si stabilizzerà intorno al 63%.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si schiarirà progressivamente. Le temperature si attesteranno sui 18°C e la velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità rimarrà attorno al 70%, ma le condizioni generali saranno più favorevoli per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile, con temperature che potranno superare i 23°C e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto, mentre le piogge di Venerdì rimarranno un ricordo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.13 mm 5.8 O max 10.9 Ponente 84 % 1009 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +19.1° prob. 13 % 8.3 ONO max 12.1 Maestrale 79 % 1010 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 3 OSO max 6.8 Libeccio 79 % 1012 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 7.8 SO max 12.3 Libeccio 61 % 1013 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 11.2 SO max 14.7 Libeccio 54 % 1013 hPa 15 cielo coperto +21.3° perc. +21° prob. 4 % 9.8 SO max 12.5 Libeccio 60 % 1014 hPa 18 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 4.8 SSO max 7.2 Libeccio 68 % 1015 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 2.6 ESE max 3.5 Scirocco 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:22

