Previsioni Meteo Nocera Superiore: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti, con una graduale transizione verso condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22,7°C durante le ore centrali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’81% durante la notte e scendendo progressivamente nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai 19,5°C. L’umidità sarà alta, intorno all’81%, e il vento soffierà leggermente da est-sud-est a una velocità di circa 2,3 km/h. Con il passare delle ore, le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 22,6°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 99%, ma non si registreranno piogge. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 57%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse che prenderanno il posto del cielo completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi moderata, con valori che raggiungeranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli che diventeranno sereni. Le temperature scenderanno a circa 19,4°C e l’umidità si manterrà attorno al 68%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 2,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 27 Ottobre a Nocera Superiore suggeriscono una giornata che inizierà con cieli coperti e temperature miti, per poi evolvere verso condizioni più serene nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero continuare a salire e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 2.3 ESE max 2.7 Scirocco 81 % 1022 hPa 3 cielo coperto +18.9° perc. +19° Assenti 3.1 SE max 3.8 Scirocco 82 % 1022 hPa 6 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° Assenti 3.6 E max 3.9 Levante 80 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 4.2 SSO max 4.5 Libeccio 64 % 1024 hPa 12 cielo coperto +22.7° perc. +22.5° Assenti 6.8 S max 4.6 Ostro 56 % 1023 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° Assenti 7 SSO max 5.7 Libeccio 58 % 1023 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 1.2 ESE max 2.4 Scirocco 67 % 1024 hPa 21 cielo sereno +19.3° perc. +19.1° Assenti 2.5 NNO max 3.1 Maestrale 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:00

