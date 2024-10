Previsioni Meteo Nocera Superiore: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà prevalentemente sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto, con temperature in lieve diminuzione.

Nella notte, a partire dalle ore 00:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 46%, con un’umidità del 74%. La velocità del vento sarà debole, intorno ai 1,6 km/h, proveniente da Sud-Sud Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 17°C.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 16% e il 26%, mentre l’umidità scenderà al 54%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 2,7 km/h e 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La percentuale di nuvole aumenterà fino al 44%, mentre l’umidità rimarrà stabile attorno al 54%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità media di circa 6 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità aumenterà fino al 69%. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 1,9 km/h e 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Superiore indicano una giornata variabile, con temperature miti e un cielo che passerà da sereno a coperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di ulteriori variazioni nella copertura nuvolosa e temperature che rimarranno gradevoli. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo inizio di Ottobre un periodo favorevole per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 1.6 SSE max 3.7 Scirocco 74 % 1016 hPa 3 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 1.4 ESE max 3 Scirocco 74 % 1015 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 2.7 E max 3.1 Levante 74 % 1016 hPa 9 poche nuvole +21.4° perc. +21.1° Assenti 4.7 SSO max 4.6 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.7° Assenti 8.7 SSO max 7.8 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22.2° perc. +21.9° Assenti 6.3 SSO max 4.4 Libeccio 56 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 1.9 SSO max 3.1 Libeccio 63 % 1018 hPa 21 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 3 ESE max 3.6 Scirocco 67 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:28

