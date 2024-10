Previsioni Meteo Nocera Superiore: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 62%. I venti saranno leggeri, provenienti da est-nord est, con una velocità di circa 9,5 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 27,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,1 km/h e i 7,8 km/h, mentre l’umidità si ridurrà, portandosi al 44%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno a circa 25,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% nel tardo pomeriggio. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con intensità che varierà tra 5,9 km/h e 9,8 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno piogge.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23,2°C. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre i venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Non si prevedono variazioni significative nelle condizioni meteo, con il rischio di un clima umido e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e una predominanza di nuvolosità. Si suggerisce di prestare attenzione alle eventuali variazioni meteo, in particolare per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi cambiamenti più significativi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.7° perc. +22.7° Assenti 9.5 ENE max 12.1 Grecale 62 % 1021 hPa 3 cielo coperto +23.2° perc. +23° prob. 5 % 7.2 ENE max 8.2 Grecale 55 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 2.1 N max 3.7 Tramontana 60 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.7° perc. +25.6° Assenti 5.2 SSE max 5.7 Scirocco 49 % 1020 hPa 12 nubi sparse +27.1° perc. +27.2° Assenti 7.8 SSO max 8.4 Libeccio 44 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25.2° perc. +25.1° Assenti 5.9 SSE max 6.9 Scirocco 51 % 1019 hPa 18 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° Assenti 5.4 E max 6.9 Levante 55 % 1019 hPa 21 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 1.7 E max 3 Levante 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:13

