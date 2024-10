Previsioni Meteo Noicattaro: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Noicattaro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e piogge intermittenti. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 97%, e il vento soffierà da Sud Est con intensità variabile, creando un contesto di umidità piuttosto elevata, che si attesterà intorno al 75%.

Nella mattina, si prevede un inizio con pioggia leggera, che continuerà fino a metà giornata. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 21°C entro le ore centrali. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23 km/h, con raffiche che potranno toccare i 46 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si aggireranno attorno al 43%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Il vento continuerà a soffiare moderato, con intensità che varierà tra i 18 km/h e i 20 km/h. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, attorno ai 1023 hPa. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con attese di pioggia moderata. Le temperature scenderanno fino a 17°C, accompagnate da un aumento dell’umidità, che potrà raggiungere il 88%. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno superare i 37 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potrebbero arrivare a 1.89 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile miglioramento a partire da Lunedì. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione potrebbe evolvere rapidamente. La settimana si preannuncia quindi con un mix di sole e nuvole, ma con temperature che tenderanno a stabilizzarsi.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Noicattaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 31 % 24.3 SE max 45.4 Scirocco 75 % 1018 hPa 4 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° prob. 39 % 21.2 ESE max 43.2 Scirocco 76 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +18.9° perc. +18.8° 0.23 mm 23.2 SE max 46 Scirocco 74 % 1020 hPa 10 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° prob. 43 % 22.5 SE max 35 Scirocco 66 % 1022 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° prob. 12 % 20.4 SE max 27.7 Scirocco 64 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 12 % 16.3 ESE max 26.2 Scirocco 70 % 1023 hPa 19 pioggia leggera +18.8° perc. +18.7° 0.17 mm 16.4 SE max 30.5 Scirocco 78 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.65 mm 15.6 SE max 37.3 Scirocco 83 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:59

