Previsioni Meteo Noicattaro: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Noicattaro di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21,2°C e i 25,8°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 30,6 km/h. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 41% e il 64%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 21,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Est-Sud Est, e le raffiche non supereranno i 6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 25,8°C intorno a mezzogiorno. Il vento si intensificherà, raggiungendo una velocità di circa 12 km/h e raffiche fino a 24,2 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, portandosi al 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 24,4°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 20,1 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,6°C. Il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse, e il vento si presenterà teso, con raffiche che potranno raggiungere i 30,6 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 64%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Venerdì e Sabato si preannunciano giornate più soleggiate, con temperature che potrebbero superare i 26°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Noicattaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.3° perc. +20.9° Assenti 5.3 ESE max 6 Scirocco 54 % 1020 hPa 4 cielo coperto +21.3° perc. +20.9° Assenti 2.7 ONO max 4.3 Maestrale 53 % 1021 hPa 7 cielo coperto +21.7° perc. +21.2° Assenti 12.5 SE max 23.5 Scirocco 51 % 1020 hPa 10 cielo coperto +24° perc. +23.7° Assenti 12.5 S max 16.8 Ostro 49 % 1021 hPa 13 nubi sparse +25.6° perc. +25.4° Assenti 10.8 SE max 14 Scirocco 47 % 1019 hPa 16 nubi sparse +23.6° perc. +23.4° Assenti 11.7 SSE max 20.1 Scirocco 53 % 1019 hPa 19 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 13.8 S max 28.3 Ostro 56 % 1020 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 13.9 SSE max 30 Scirocco 64 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:04

