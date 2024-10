Previsioni Meteo Noicattaro: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Noicattaro di Mercoledì 9 Ottobre indicano un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto umido e una progressiva schiarita nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 27,5°C nel pomeriggio. I venti, prevalentemente provenienti da sud-ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma non mancheranno di farsi sentire, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 96%, e si registreranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni del 4%. La velocità del vento sarà di circa 15,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 32,5 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a 23,6°C entro le 08:00. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 53%, mentre la velocità del vento varierà tra i 14,9 km/h e i 16,2 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno e a temperature che toccheranno i 27°C intorno alle 14:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a un massimo di 27,5°C. Le condizioni di vento si presenteranno più moderate, con velocità che si attesteranno intorno ai 4,3 km/h. L’umidità, invece, si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 35%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 22,1°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà nuovamente, arrivando a 18,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63%, rendendo l’aria più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre chi preferisce un clima più fresco dovrà attendere il fine settimana, quando le temperature potrebbero subire un abbassamento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.71 mm 11.4 SSO max 23.4 Libeccio 78 % 1012 hPa 4 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° prob. 64 % 9.1 S max 19.2 Ostro 70 % 1010 hPa 7 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 16.2 SO max 26.7 Libeccio 53 % 1012 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +25.5° Assenti 10.3 SO max 17.9 Libeccio 40 % 1012 hPa 13 cielo sereno +27.5° perc. +27° Assenti 4.3 SSE max 17.6 Scirocco 35 % 1010 hPa 16 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° Assenti 12.1 SE max 24.7 Scirocco 52 % 1009 hPa 19 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 18.9 SSO max 33.4 Libeccio 60 % 1010 hPa 22 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° Assenti 8.5 SSO max 17.2 Libeccio 64 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:16

