Previsioni Meteo Nola: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Nola indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di nuvole e possibilità di pioggia nel corso della sera. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,9°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, con un aumento della probabilità di precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 19,5°C. La mattina seguirà con una situazione simile, con nuvole che copriranno il cielo al 100% e temperature che saliranno fino a 22,7°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, portando a un clima umido, con un’umidità che si attesterà intorno al 68%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,9°C. Tuttavia, la nuvolosità non diminuirà drasticamente, e si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 21,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche cambieranno nuovamente. La copertura nuvolosa aumenterà e si attenderanno piogge leggere a partire dalle 20:00, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,3 mm entro la notte. La temperatura scenderà gradualmente, mantenendosi intorno ai 21°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Nola nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un’alternanza di nuvole e piogge. Venerdì e Sabato potrebbero presentare condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni. È consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello, specialmente per le attività serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.5° perc. +19.9° prob. 11 % 5.1 S max 8.6 Ostro 90 % 1011 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +19.6° prob. 7 % 4.8 S max 8.1 Ostro 91 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.7° prob. 7 % 5.4 SSE max 9.8 Scirocco 90 % 1009 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.8° prob. 6 % 6.1 S max 11.3 Ostro 68 % 1010 hPa 12 cielo coperto +25.9° perc. +25.8° Assenti 11.8 SO max 20.4 Libeccio 50 % 1008 hPa 15 nubi sparse +24.6° perc. +24.6° prob. 1 % 12.2 SO max 21 Libeccio 58 % 1007 hPa 18 nubi sparse +22.5° perc. +22.8° prob. 3 % 8.7 SSO max 17.1 Libeccio 73 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +21.7° perc. +22° 0.21 mm 8 S max 15.4 Ostro 80 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:24

