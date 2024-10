Previsioni Meteo Nola: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Nola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,4°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 28,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un ritorno di cielo coperto, ma le temperature rimarranno gradevoli. Infine, la sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di 23,4°C e un’umidità del 56%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10 km/h, proveniente da Est-Sud Est. Con il passare delle ore, la temperatura subirà lievi variazioni, mantenendosi sempre sopra i 23°C fino all’alba.

La mattina si presenterà con nubi sparse, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, il termometro segnerà 25,2°C, mentre a mezzogiorno si raggiungerà il picco di 28,6°C. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 37%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 27°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni significative. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

La sera si chiuderà con un cielo nuvoloso e temperature che scenderanno fino a 23,4°C. L’umidità si attesterà intorno al 56%, con venti leggeri provenienti da Ovest-Sud Ovest. Non si prevedono piogge, e le condizioni atmosferiche rimarranno tranquille.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni mostrano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di nubi sparse e cielo coperto. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto, sempre tenendo presente la possibilità di qualche nuvola in più.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 10 ESE max 15.8 Scirocco 56 % 1020 hPa 3 cielo coperto +23.5° perc. +23.3° prob. 1 % 4.2 NE max 4.6 Grecale 53 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° Assenti 1.9 ONO max 3.1 Maestrale 58 % 1020 hPa 9 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 2 SSO max 3.2 Libeccio 42 % 1020 hPa 12 nubi sparse +28.6° perc. +28° Assenti 7.1 OSO max 8.8 Libeccio 37 % 1019 hPa 15 nubi sparse +27.1° perc. +27° Assenti 7.4 SO max 7.7 Libeccio 42 % 1018 hPa 18 nubi sparse +25.1° perc. +24.9° Assenti 1 E max 4.1 Levante 49 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.7° perc. +23.6° Assenti 0.6 OSO max 4.7 Libeccio 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.