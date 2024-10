Previsioni Meteo Nola: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Nola di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con la presenza di piogge leggere soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco di circa 21°C durante la mattina. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un aumento dell’umidità che accompagnerà le precipitazioni.

Durante la notte, le condizioni saranno stabili, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La brezza leggera proveniente da Sud Est garantirà un clima gradevole, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità e all’arrivo di piogge leggere. Le temperature saliranno fino a 21°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 56%. I venti saranno moderati, con una velocità di circa 10 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà progressivamente, raggiungendo il 67% entro le ore centrali.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 20°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con un’umidità che si manterrà sopra il 56%. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

La sera porterà un graduale miglioramento, con la diminuzione delle precipitazioni e una leggera schiarita. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà intorno al 60%. I venti si faranno più deboli, con una velocità che scenderà a circa 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nola di Sabato 5 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.9° perc. +17.3° prob. 8 % 5 SE max 6.7 Scirocco 62 % 1012 hPa 3 poche nuvole +17.2° perc. +16.8° prob. 62 % 5.7 ESE max 8 Scirocco 69 % 1012 hPa 6 poche nuvole +17.3° perc. +17° prob. 62 % 6.6 ESE max 10.1 Scirocco 74 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.7° perc. +20.3° 0.32 mm 5.1 S max 8.1 Ostro 57 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +21° perc. +20.6° 0.46 mm 11.8 OSO max 13.6 Libeccio 56 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +20° perc. +19.6° 0.16 mm 9.5 SO max 10.8 Libeccio 57 % 1012 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +18.5° prob. 54 % 3.9 SO max 6.3 Libeccio 59 % 1012 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° prob. 15 % 2.8 ESE max 4 Scirocco 64 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:32

